Il y aura plus d'agents sur les quais de gares

Un peu plus de sept mois avant la mise en place de la gratuité des transports dans le pays, le 1er mars 2020, les CFL s'organisent pour ce qui ressemble tout de même à une petite révolution. La vente et le contrôle des titres de transport nécessiteront mécaniquement moins de personnel. Les agents seront donc présents en nombre plus nombreux sur les quais et en gare pour fournir des informations aux clients.

Une redistribution des rôles matérialisées par de nouveaux choix de carrière pour les personnes concernées par la fermeture des guichets. Ceux-ci auront le choix entre agent d'accueil, chef de surveillance aux guichets qui resteront en place «ou une mutation à d'autres postes ouverts au sein des CFL», indiquent les chemins de fer luxembourgeois, dans un communiqué.

La plupart des guichets vont fermer

Concernant la fermeture des guichets justement, seuls ceux de Luxembourg et de Belval-Université resteront ouverts, notamment pour la vente des billets et abonnements internationaux. Un autre sera dédié aux billets de 1re classe et aux titres de transport transfrontaliers, à Esch-sur-Alzette.

Côté technologies, les CFL misent sur le wi-fi avec «des bornes d'accès répandues sur un nombre grandissant de gares», un développement de la vidéosurveillance ou encore des tablettes pour chaque employé en contact direct avec la clientèle, «pour répondre aux besoins des clients et permettre une plus grande disponibilité».

(Thomas Holzer/L'essentiel)