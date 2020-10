«Un débutant gagne 3 000 euros de plus qu'il y a un an»

Les salaires de base ont tendance à évoluer à la hausse dans la finance et la comptabilité. Selon le «Guide des salaires 2021» publié par Robert Half Luxembourg, un comptable débutant pourra désormais prétendre débuter sa carrière à 38 000 euros bruts par an, hors primes et avantages extralégaux. C'est 3 000 euros de plus qu'il y a un an. Pour un auditeur, c'est 2 000 euros de plus, avec un début de carrière à 40 000 euros annuels, et même 6 000 euros supplémentaires pour un contrôleur, dont le premier salaire peut atteindre 68 000 euros. Idem pour un directeur comptable.

Nouveaux avantages



Hormis les classiques chèques-repas, assurance-groupe ou bonus, de nouveaux avantages sont de plus en plus proposés dans les packages de rémunération au Luxembourg, constate-t-on chez Robert Half. D'abord, la place de parking, «qui peut représenter un gain de 300 à 400 euros nets par mois», mais aussi le travail à domicile. Autre phénomène, la mise en place de «programmes de santé mentale» et d'actions visant au bien-être des employés.

«Les profils opérationnels de comptables parlant anglais, voire allemand, restent peu faciles à trouver, donc il faut un peu augmenter les rémunérations. Aussi car on leur demande de nouvelles compétences comme une souplesse face aux changements, plus de résilience et de capacités informatiques», relève Cédric Desmet, directeur associé du cabinet de recrutement pour le marché luxembourgeois. Pour autant, les émoluments n'ont guère varié au gré de l'expérience, allant de 78 000 euros annuels pour un comptable senior expérimenté à 98 000 pour un contrôleur chevronné.

Même constat pour les positions managériales, où un directeur financier à l'apogée de sa carrière touche autour de 140 000 euros par an - avec des pointes à «200 000 euros incluant le package et les bonus». Pour un responsable du contrôle, la fourchette va de 75 000 à 110 000 euros et de 82 000 à 115 000 euros pour un responsable des finances.

(L'essentiel/Mathieu Vacon)