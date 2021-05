Écrire, un exutoire pour cet auteur luxembourgeois

Avec son deuxième livre intitulé «Ein Wort in Esels Ohr», Jérôme Jaminet fait le bilan de la décennie écoulée et révèle au passage, dans le titre, le nom de son animal préféré. Et il existe même un lien entre le livre et l'animal: «Les ânes sont intelligents et patients, deux qualités qui sont également nécessaires pour la compréhension de textes», explique le professeur du Lycée Michel Lucius.

Informations relatives au livre



«Ein Wort in Esels Ohr» est paru le 16 mars 2021 aux éditions capybarabooks.



Le livre est disponible en librairie au prix de 14 euros ou directement auprès de l'éditeur (frais de port non compris) sur simple envoi d'un e-mail à contact@capybarabooks.com.

Bien que son œuvre ne compte que 96 pages, le quadragénaire de Mersch souhaiterait que ses lecteurs fassent également preuve de patience, exercent un travail de réflexion sur eux-mêmes et aient éventuellement la volonté d'élargir leurs horizons. «Dans l'absolu, on en a vite fini avec la lecture. Mais ce serait bien que les lecteurs essaient de comprendre les allusions que je fais ou de découvrir par eux-mêmes les auteurs que je cite», dit-il.

«L'écriture a pour moi une vertu purificatrice»

Un souhait qui porte l'empreinte de sa carrière professionnelle. Que ce soit en sa qualité de professeur ou de critique littéraire, l'enseignement de l'esprit critique lui tient particulièrement à cœur. Les modes lui paraissent suspectes, ce qu'il ne cesse de souligner par des allusions faites aux tendances telles que les romans pour jeunes adultes, les sirènes ou encore les auteurs à la mode. «Prendre conscience que ces choses disparaissent souvent aussi vite qu'elles sont apparues est incroyablement important dans un monde où tout va à cent à l'heure», explique le pédagogue passionné, qui enseigne l'allemand, le luxembourgeois et la philosophie.

De manière générale, la conscience joue un rôle fondamental dans son livre et dans sa vie. C'est d'ailleurs la prise de conscience de moments, d'événements et de sentiments marquants ou accablants qui l'ont conduit à publier son livre «Ein Wort in Esels Ohr». «L'écriture est une façon d'exprimer les choses et est, pour moi, une forme d'exutoire. En ce sens, elle présente une vertu purificatrice», dit-il. De 2011 à 2020, Jérôme Jaminet a tenu un journal en partie littéraire ou, comme il l'appelle, «un journal de moments», qui a donné lieu à quelques mille pages, desquelles il a extrait des textes auxquels le lecteur pourra s'identifier.

«Il faut toujours se raccrocher à cette petite tache grise dans l'obscurité»

Effectivement, le lecteur se retrouve à la fois dans les passages sombres, triviaux et humoristiques. Il s'agit d'un mélange de l'état émotionnel journalier de tout un chacun, avec une petite lueur d'espoir ici et là, pour ne pas sombrer dans la morosité. «Cette étincelle d'espoir ou d'humour me vient généralement toujours quand j'écris, et c'est aussi très important. Il faut toujours se raccrocher à cette petite tache grise dans l'obscurité», conclut l'auteur.

(Liz Mikos/L'essentiel)