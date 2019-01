Il se vante d'avoir tué un douanier à Capellen

Bien connu au Luxembourg pour avoir tenté d'écraser un douanier en octobre 2013 à Capellen, Jérémy L., un Français originaire du département des Ardennes, né en 1987, s'est à nouveau fait remarquer dans le sud de la Belgique en septembre 2018. Il a été présenté au tribunal correctionnel d'Arlon, récemment, révèle La Meuse Luxembourg pour avoir forcé violemment un contrôle de police tout près de Florenville, dans la province belge de Luxembourg.

Et selon le témoignage d'un des policiers belges qui a tenté de l'arrêter ce soir-là, Jérémy L. rapidement revendiqué les faits qui lui étaient reprochés au Luxembourg. «Après avoir été arrêté, il nous a menacé de mort et il s'est vanté d'avoir tué un policier au Grand-Duché», a indiqué le policier très effrayé qui, après coup, s'est retrouvé en arrêt maladie durant six semaines. 156 grammes de cannabis ont été retrouvés dans le véhicule de l'Ardennais, par la même occasion.

«La prison, le seul moyen de protéger la société»

Pourtant condamné à huit ans de prison en appel, en mai 2017 au Grand-Duché, pour avoir foncé volontairement sur un douanier sur l'aire de Capellen dans la nuit du 17 au 18 octobre 2013, Jérémy L. se trouvait donc en liberté et au volant d'une voiture en Belgique alors que la cour d'appel de Luxembourg lui avait également infligé cinq ans d'interdiction de conduire.

Déjà condamné en 2011 à deux ans de prison pour un home-jacking effectué précédemment à Reims, Jérémy L. peut être qualifié de récidiviste. «Il n'a aucun regret et aucune empathie», a déploré Sarah Pollet, procureur de division, dans les pages de La Meuse Luxembourg. «La prison, c'est le seul moyen de protéger la société». Pour cette nouvelle rébellion face à la police belge, l'Ardennais qui aura 32 ans en 2019 risque jusqu'à 4 ans de prison, 1 000 euros d'amende et une interdiction de conduire durant un an. Le jugement définitif est attendu à la fin du mois de février 2019.

(fl/L'essentiel)