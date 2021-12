Qui dit abeilles, dit maintien de la biodiversité

Un plan de 21 mesures! Le gouvernement a décidé de prendre le problème du déclin massif des insectes pollinisateurs (abeilles, papillons, coccinelles...) à bras-le-corps. L'enjeu est de taille: il en va de la sauvegarde des écosystèmes naturels et du maintien de la biodiversité.

Ce plan d'action quinquennal (2021-2026) s'adresse à tous, services publics, entreprises, particuliers, et même les enfants. L'accent est non seulement mis sur les acteurs, mais aussi sur l'amélioration des connaissances sur la diversité, ainsi que sur les lieux d'action, milieux agricole et forestier, espaces naturels et espaces verts privés, comme publics. Bref, un catalogue global, qui vise également à la réduction de la pollution lumineuse et de l'utilisation de pesticides et produits chimiques.

«On a fait le job»

Si l'ASBL natur&ëmwelt, qui œuvre pour la sauvegarde de la biodiversité, n'a pas été en mesure de réagir à l'adoption de ce plan, les apiculteurs, eux, ne se sentent pas directement concernés. «On a fait le job», clame Jean-Paul Beck. «Après les pertes incroyables de 30 % du cheptel d'abeilles en 2012/2013, on a remonté la pente pour totaliser aujourd'hui 8 000 ruches et 500 apiculteurs. Ce plan ne concerne donc pas les abeilles domestiques, mais uniquement les abeilles sauvages».

John Weis, président de la Fédération des unions d'apiculteurs, confirme ces propos, tout en parlant «d'une bonne initiative», que «l'on ne peut qu'appuyer».

(Jean-François Colin/L'essentiel)