Christophe Miranda mise sur un management positif

Christophe Miranda a été nommé artisan de l’année. À la tête d’une société de chauffage sanitaire à laquelle s’est ajoutée depuis peu une entreprise d’électricité, l’homme sait recevoir. Dans la cuisine d’un ancien corps de ferme à Dahlem, viennoiseries et corbeilles de fruits attendent les salariés comme les invités du jour.

«Le rôle d’un chef d’entreprise est d’accompagner ses salariés pour les former et les aider à rester performants. Un salarié respecté est un salarié qui s’investira de lui-même dans la réussite de la société», résume celui qui a décidé de marcher dans les traces de son père en travaillant dans l’installation sanitaire et le chauffage, mais pas seulement.

«Nous avons racheté Alcelec en novembre. Avec M Energy et Alcelec, l’ambition est de faire du Groupe Miranda un spécialiste de l’énergie de manière générale tout en restant fidèle à notre philosophie: la qualité d’une grande entreprise avec la réactivité d’une PME». À 33 ans, le chef d’entreprise est conforté dans sa vision. «Il faut maintenant la développer et la transmettre». Mais après une année 2018 «de forte embauche avec quinze nouveaux salariés et une nouvelle société, nous allons dorénavant nous stabiliser au niveau des effectifs»

(Patrick Théry/L'essentiel)