Tessy recherche des invités pour son podcast

Tessy Antony De Nassau recherche des personnalités qui «travaillent sur quelque chose d'extraordinaire». Pourquoi? L'ancienne princesse de Luxembourg, qui vient d'avoir son troisième enfant, veut recommencer à podcaster, après une courte pause.

Son podcast, Tessy Antony De Nassau's Zoom O'Clock, vise à «donner une perspective plus personnelle sur le travail de personnalités mondiales et de héros de tous les jours», selon la description. Il y a maintenant 30 épisodes en anglais sur Apple Podcasts. Le premier invité de Tessy était le lauréat du prix Nobel de la paix, Lameen Abdul-Malik, qui a été honoré en 2005 pour son travail contre l'énergie nucléaire à des fins militaires, et qui vend maintenant du café.

(mei/L'essentiel)