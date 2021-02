Un frigo solidaire et antigaspillage à Bonnevoie

Chaque résident du Luxembourg jette 116 kilos d'aliments par an, dont une bonne partie est encore comestible. Une aberration qui a le don d'agacer les membres de Foodsharing Luxembourg. L'association, lancée en 2019 avec six membres en compte désormais plus de 170 et vient de concrétiser un intéressant projet solidaire et antigaspillage à Bonnevoie, avec l'aide de Frères des hommes. Le principe est simple: un frigo partagé a été installé à côté de l'entrée de la boutique Naturwelten et les citoyens peuvent y déposer des aliments qu'ils pensent ne pas consommer à temps, et d'autres, qui en ont besoin, peuvent y récupérer de quoi manger.

Le frigo a été installé à l'abri des intempéries au 7, rue Auguste Charles à Bonnevoie, juste à côté de l'entrée de la boutique



Plus d'informations sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et l'éducation au développement sur les sites internet de Foodsharing Luxembourg et Frères des hommes

Et le concept a bien démarré! «Hier soir, le frigo était plein. On voit qu'il est déjà à moitié vide ce matin» (NDLR: mercredi), se réjouit Gilles Dacheux, de Frères des hommes. «En fait, le frigo n'a pas le temps d'être plein. Il est vidé en permanence. C'est toute la journée, pas seulement à un moment donné». Inauguré mercredi matin par le ministre de l'Économie, de la Coopération et de l'Action humanitaire, Franz Fayot, le frigo en parfait état de marche a été racheté d'occasion à une entreprise. Il est complété par une petite étagère avec de quoi se laver les mains, Covid oblige, et destinée à accueillir les denrées qui ne sont pas à mettre au frigo.

Trois autres frigos à installer

Ce mercredi matin, on pouvait trouver dans le frigo du pain, des tomates, du jus de fruits, des oranges ou encore des endives... «La plupart des aliments jetés (75%) le sont à la maison», relève Daniel Waxweiler, de Foodsharing Luxembourg. Le projet vise donc les particuliers. «On veut vraiment faire un changement là, chez les gens». Et tout le monde peut se servir dans le frigo. «On est ouverts à tout le monde. Il y a des gens qui ont peur d'aller dans les boutiques sociales, ici on ne demande rien», souligne-t-il. D'après lui, certains viennent se servir au frigo parce qu'ils n'ont pas les moyens de manger chaque jour à leur faim, d'autre parce qu'ils n'aiment tout simplement pas le gaspillage. Gilles Dacheux souligne d'ailleurs que 30% de la production alimentaire est «tout simplement jetée. C'est un gaspillage énorme».

Et Foodsharing Luxembourg ne va pas s'arrêter là. «On a encore trois frigos, on ne sait pas encore où les mettre, mais on cherche les emplacements», explique Eunice Sanchez Gonzalez. Un frigo pourrait ainsi être installé à Esch, un autre à Ettelbruck. L'association cherche des boutiques ou centres culturels qui pourraient l'aider à les installer. Et pour celui qui est déjà à Bonnevoie, des bénévoles se relaient pour le nettoyer régulièrement et enlever les aliments arrivés à péremption ou en train de pourrir. Jusqu'à présent, l'occasion ne s'est pas présentée.

(jw/L'essentiel)