Juan Carlos et le prince Albert présents samedi

Comme attendu, de nombreuses têtes couronnées feront le déplacement pour un dernier adieu au Grand-Duc Jean, samedi, à la cathédrale de Luxembourg. Parmi les familles régnantes qui ont confirmé leur présence, le prince Albert II de Monaco fera le déplacement, tout comme l'ancien souverain d'Espagne Juan Carlos, accompagné de la reine Sofia, a annoncé la Cour grand-ducale, mardi.

Les Pays-Bas seront, eux, représentés par la princesse Béatrix, et la Grande-Bretagne par la princesse Anne, fille de la reine Elizabeth et du prince Philip, comme annoncé la semaine dernière.

La Belgique largement représentée

Étant donné la proximité des deux familles royales, la Belgique sera le pays le plus représenté avec le roi Philippe et la reine Mathilde, ainsi que le roi Albert II et la reine Paola. Le prince Lorenz et la princesse Astrid seront également présents, de même que le prince Laurent, la princesse Léa et la princesse Elisabeth.

À noter également la présence des souverains de Suède et de Norvège. Plus loin, la Jordanie enverra également plusieurs représentants de la famille royale, parmi lesquels le prince Hassan et la princesse Sarvath.

(th/L'essentiel)