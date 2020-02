25 accidents en deux heures à cause de la neige

Les routes sont glissantes en raison des actuelles chutes de neige, prévient l'ACL, jeudi. Les automobilistes risquent de rencontrer des difficultés dans les côtes. L'ACL cite celles de Kreuzerbuch près de Hobscheid, de Grevels à Hierheck, et d'Eschdorf à Grosbous, où le trafic y passe difficilement. Vers 14h, la police faisait déjà état de 25 accidents en deux heures. La police conseille aux automobilistes qui ne possèdent pas de pneus neige d'éviter les déplacements.

Certaines routes ont été barrées, comme la bretelle d'accès de l'A13 à Hellange, en direction de Pétange, la route entre Itzig et Bonnevoie, le Bärelerbierg, la route entre Kayl et Esch, et enfin le CR102 entre Mamer et Kehlen. D'autres routes sont bloquées en raison d’accidents. C'est le cas de la route entre Steinsel et Heisdorf, et de la rue de Reckange à Mondercange. À Clémency, c'est un arbre qui bloque la rue de Sélange.

Des soucis aussi au Findel

Des galères également dans la capitale où un bus a bloqué un carrefour à la Cloche d'Or, rapporte un Mobile reporter. Enfin, la vitesse sur les autoroutes est désormais limitée à 70 km/h. La circulation est particulièrement compliquée sur les grands axes, notamment sur l'A1, ont indiqué des lecteurs de L'essentiel.

La circulation est également plus difficile dans les airs. Plusieurs vols ont été retardés ou annulés au Findel. Des trajets vers Lisbonne, Munich, Bordeaux ou encore Djerba ont été concernés par les perturbations. Les passagers sont invités à consulter le tableau des arrivées et des départs avant de partir.

Opgepasst! >25 Accidenter bannen 2 Stonn gemellt



Aktuell si wéinst glate Fuerbunnen&accidentéiere Gefierer eng Partie Stroossen gespaart.

Autoen mat Summerpneuen sollte beschtefalls an der Garage stoe bleiwen.



Informéiert iech virum Depart @ACL_Info_LU :https://t.co/Kb15iQEDT8 pic.twitter.com/NyNrvzHt27 — Police Luxembourg (@PoliceLux) February 27, 2020

Attention - routes enneigées

Laisser la priorité aux véhicules du service hivernal



Quelques consignes:

•Véhicule doit être équipé de pneus d’hiver

•Adaptez la vitesse

•Gardez une distance de sécurité

•Garder les feux et les vitres propreshttps://t.co/RqDt2r97gx pic.twitter.com/wwT33D5lGi — Police Luxembourg (@PoliceLux) February 27, 2020

(mau/L'essentiel)