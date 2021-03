Toujours plus de salariés, et de frontaliers

L'emploi salarié au Luxembourg a augmenté de 1,6% sur douze mois, après une hausse de 0,6% au quatrième et dernier trimestre d'une année 2020 marquée par la crise liée au coronavirus, selon des chiffres publiés jeudi matin par le Statec. L'emploi avait déjà fortement rebondi au troisième trimestre, avec +1,5% de salariés par rapport au trimestre précédent, il a donc continué à progresser en fin d'année.

Toutefois, avec une hausse sur un an de 1,6%, l'emploi salarié a augmenté nettement moins rapidement qu'avant. Fin 2019, il affichait en effet une progression de 3,6%. Fin 2020, l'administration et les autres services publics (+5% sur un an) et les activités de construction (+3,5%) ont été les secteurs les plus dynamiques en termes d'emplois. A contrario, le secteur «commerce, transport, hébergement et restauration», plus longtemps frappé par la pandémie, a vu le nombre de ses salariés chuter de 1,1% en 2020. Tout en restant le secteur qui compte le plus de travailleurs, avec 100 672 employés. L'industrie a vu le nombre de ses salariés tomber de 1,3%. Le secteur financier s'en sort bien, à +1,4%, selon les calculs du Statec.

45,97% de frontaliers

Fin 2020, parmi les 445 787 salariés que comptait le Luxembourg, 45,97%, soit 204 939 personnes, étaient des frontaliers. Un chiffre qui a augmenté plus fortement (+2,1%) que le nombre de travailleurs résidents dans le pays (240 848, +1,2% sur un an). Parmi les travailleurs résidents, le nombre de Luxembourgeois augmente de 1,6%, à 118 870 personnes. Le nombre d'extra-communautaires est celui qui grimpe le plus vite (+4,7%, à 18 792). Le nombre d'étrangers de l'Union européenne résidant et travaillant au Grand-Duché reste à peu près stable, avec une petite hausse de 0,2%, à 103 186.

Parmi les frontaliers, les Français restent majoritaires. Leur nombre a augmenté, sur un an, de 1,9% et ils sont 107 868 à franchir la frontière (ou, en ce moment, à travailler depuis chez eux) chaque jour. Mais c'est l'Allemagne qui propose la hausse la plus dynamique, avec +2,8%, soit, en 2020, 48 901 frontaliers. À peine plus que les Belges, qui sont 48 170 (+1,7%).

(jw/L'essentiel)