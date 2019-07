Le trafic sera perturbé sur l'A13 dès ce vendredi

L’Administration des ponts et chaussées réalise des travaux entre l’échangeur Schifflange et l’échangeur Kayl, à partir de ce vendredi, vers 10h, à ce lundi, vers 16h.

Un chantier sur la N1 dans l'échangeur Senningerberg



Des travaux vont être menés sur la route nationale N1 dans l'échangeur Senningerberg de l'autoroute A1, de ce vendredi vers 21h jusqu'à ce lundi vers 5h.Les informations ci-avant ainsi que le plan de déviation y relatif peuvent être consultés sur le site Internet du CITA

Par conséquent des barrages vont être installés, ce qui amènera les usagers de la route à prendre des déviations. Le trafic en provenance de l’A4 et en direction de Schifflange (CR169) sera ainsi dévié à partir de l’échangeur Foetz (S4), via le CR164 et CR169, en direction de Schifflange.

En outre, le trafic en provenance du CR169 (Schifflange) et en direction de l’A4 ou de l’A13 (croix de Bettembourg) sera dévié à partir de l’échangeur Schifflange, via le CR169 et le CR164, en direction de l’échangeur Foetz.

De plus, le trafic en provenance du CR165 (Kayl, Noertzange) et en direction de l’A13 (croix de Bettembourg) sera dévié à partir de l’échangeur Kayl, via le CR165, le CR164 et la N31, jusqu’à l’échangeur Burange (S8) en direction de l’A13.

Enfin, le trafic de l’A13, entre l’échangeur Schifflange et l’échangeur Kayl, sera mené sous forme d’une circulation bidirectionnelle.

(L'essentiel)