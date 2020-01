L'automobile en fête pendant dix jours

Les concessions automobiles du pays seront sur leur 31, à partir de samedi, pour le début de l'Autofestival. La 56e édition de la fête de l'automobile au Luxembourg se tient jusqu'au lundi 3 février inclus, chez 80 participants. Dans un contexte où la conscience environnementale grandit, où une fiscalité sur la pollution automobile se profile et où les accises sur les carburants vont être relevées, le choix de la bonne motorisation peut devenir un casse-tête pour les consommateurs.

Trois questions à Marc Devillet, directeur général d'Autopolis



Comment aborder le festival côté clients?

Je conseille de venir avec un esprit libre, ouvert, pour voir ce qui existe au niveau de la technologie, des solutions. Il ne faut pas hésiter à demander énormément de choses, mais aussi à tester les nouveaux véhicules, car l'essai est important.



Quelles sont les marges de négociation?

Il n'y a pas besoin de beaucoup négocier, les commerciaux proposent le maximum de remises que les constructeurs peuvent offrir et que les concessionnaires mettent à disposition des clients. Après, il y a la reprise d'un véhicule, qui peut elle aussi se discuter.



Quid du financement du véhicule sur place

Les constructeurs négocient des conditions avec les organes financiers et sont présents dans les concessions pour offrir les taux les plus bas. Un accord est directement possible en concession, si la banque suit. On peut aussi parler d'assurance.



Si le marché national est encore tourné à plus de 90 % vers les moteurs thermiques, «l'électromobilité (NDLR: électrique, hybride, hybride rechargeable) commence à pousser très fort», relève Philippe Mersch, président de la Fedamo (Fédération des distributeurs automobiles et de la mobilité), tout en assurant que les véhicules diesel et essence, dont les émissions et les consommations baissent, ont encore largement une carte à jouer.

Un enjeu de taille

Dans ce contexte, les commerciaux auront pour responsabilité de guider au mieux «face à un choix énorme, comme on n'en avait jamais eu» des clients de plus en plus informés sur les produits avant d'entrer dans une concession.

«Énormément de vendeurs ont suivi des formations pour avoir un aperçu qualitatif et professionnel sur les motorisations alternatives. Il est dans leur intérêt d'être clair et transparent vis-à-vis du client. Le fidéliser avec des informations fiables est un plus pour avancer», assure Philippe Mersch.

L'enjeu pour les distributeurs est majeur, avec 30% des ventes annuelles, voire 40% chez certains, qui sont réalisées lors de l’événement.

(L'essentiel/ Mathieu Vacon)