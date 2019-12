Nancy Pelosi en visite au Luxembourg

Le Luxembourg a reçu dimanche l'une des plus grandes figures de la politique américaine. Nancy Pelosi est arrivée dans le pays dans le cadre des commémorations de la bataille des Ardennes, qui se déroulent ce lundi. La farouche opposante à Donald Trump a rencontré le Grand-Duc Henri, comme l'a indiqué la Cour grand-ducale sur les réseaux sociaux.

La politicienne de 79 ans s'est également rendu à la Chambre des députés. Elle a rencontré Fernand Etgen, le président de l'institution, ainsi que 16 députés.

Le secrétaire américain à la Défense (l'équivalent d'un ministre) sera aussi au Luxembourg ce lundi. Mark Esper participera à une cérémonie au cimetière militaire américain de Hamm, en compagnie notamment du Grand-Duc Henri, de Xavier Bettel ou encore du couple royal belge Philippe et Mathilde.

HRH the Grand Duke welcomed this morning Her Excellency Nancy Pelosi @SpeakerPelosi, Speaker of the United States House of Representatives, on the occasion of her visit to commemorate the 75th anniversary of the beginning of the Battle of the Bulge.

©Cour grand-ducale / S. Margue pic.twitter.com/jrJHAv1A3f