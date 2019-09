Bettel a rencontré Macron et Hidalgo à Paris

Au lendemain de la visite mouvementée et très commentée de Boris Johnson au Luxembourg, Xavier Bettel a changé d'ambiance, mardi, avec une escapade diplomatique à Paris. Le Premier ministre du Grand-Duché a rencontré le président français Emmanuel Macron et la maire de la capitale française, Anne Hidalgo.

Après une accolade un rien surjouée et rapidement diffusée sur les réseaux sociaux, Anne Hidalgo et Xavier Bettel ont évoqué la problématique des transports, un peu moins de six mois avant la gratuité au Luxembourg. Ce sujet est toujours très vif au Grand-Duché et à Paris. Les deux élus ont aussi échangé sur «les défis climatiques et environnementaux, la participation citoyenne et la transition vers une société de plus en plus digitale», selon le compte Twitter du Luxembourgeois.

Avec Emmanuel Macron, le Premier ministre luxembourgeois devait discuter de la politique internationale, en vue de préparer le prochain Conseil européen. L'actualité européenne reste dominée par le Brexit, au lendemain de l'entrevue avec Boris Johnson, au terme de laquelle Xavier Bettel a expliqué que le Britannique n'avait formulé aucune proposition concrète. Mardi, les deux dirigeants ont aussi évoqué «la protection de notre planète, le futur budget de l'UE et le marché unique numérique», comme l'a expliqué Xavier Bettel, toujours sur le réseau social.

C’est un plaisir et un honneur de recevoir ce mardi à l’Hôtel de Ville @Xavier_Bettel, Premier ministre du Grand-Duché du #Luxembourg, pour échanger sur la gratuité des transports en commun ainsi que les défis climatiques et environnementaux. @Celia_Blauel @PKlugman pic.twitter.com/VsXgOqaOvz — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) September 17, 2019

(jg/L'essentiel)