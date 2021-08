Seul le CHL ne veut embaucher que des vaccinés

«Si je dois signer un contrat et que j'ai la conviction que ça risque de nuire à un patient, alors je ne signe pas», a lancé sur la radio 100.7 le dr Romain Nati, directeur du Centre hospitalier de Luxembourg (CHL). Celui-ci a expliqué que tous les nouveaux embauchés du CHL devront être vaccinés pour prétendre travailler au sein de l'hôpital de la route d'Arlon. Un choix éthique, selon Romain Nati, qui dit vouloir offrir aux patients la plus grande sécurité possible. Cette obligation ne concerne pas le personnel actuel, dont 83% est déjà vacciné, mais les nouveaux qui vont arriver et dont les contrats doivent comporter cette notion.

Les autres hôpitaux du pays, eux, sont plus dans l'expectative et ne s'engagent pas sur le même chemin pour le moment. «Pour le moment, notre politique d'embauche n'a pas changé et à ma connaissance, il n'est pas question de changer quoi que ce soit», affirme ainsi un porte-parole du Centre hospitalier Émile-Mayrisch, à Esch-sur-Alzette. Même son de cloche au Centre hospitalier du Nord (CHdN). «Ce n'est pas prévu pour nous, pas pour l'instant», dit une porte-parole, qui précise que plus de 80% des salariés et 95% des médecins du CHdN sont déjà vaccinés. En cas de nouvelles recommandations, «cela dépendra de la direction».

«C'est la bonne voie»

Du côté des Hôpitaux Robert-Schuman, qui gèrent notamment l'hôpital du Kirchberg, on ne prévoit pas non plus de n'embaucher que des personnes vaccinées. «Pas pour le moment. Nous suivons les recommandations du ministère de la Santé à la lettre. Si cela change, on suivra. Pour l'instant on suit la règle des 3G», Geimpfte, Getestete, Genesene (vacciné, testé négatif ou guéri du Covid), qui régit le Covid Check.

Si le gouvernement n'a pas encore pris de décision officielle sur le sujet, la ministre de la Santé Paulette Lenert y semble plutôt favorable. «Ça se comprend qu'on le fasse dans le contexte hospitalier. C'est certainement la bonne voie, auprès des personnes vulnérables», affirme-t-elle. «On n'a pas encore pris une position, mais on va y penser cette semaine. Ça pourrait être une recommandation. La Santé recommande en général fortement la vaccination».

Mais une telle mesure est-elle légale dans un pays qui n'a pas imposé, contrairement à d'autres, comme la France ou l'Italie, d'obligation vaccinale pour les soignants? Pour Paulette Lenert, oui. «Ici ce serait réglé par contrat. Il ne faut pas le confondre avec une obligation de vaccination, c'est dans le contexte d'un contrat de travail où l'on peut imposer une telle exigence», estime-t-elle.

(jw/L'essentiel)