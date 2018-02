De la neige avant le retour du soleil et du grand froid

Les jours à venir seront encore froids et blancs au Luxembourg. D'après les services météorologiques, il faut s'attendre à des chutes de neige dans tout le pays à partir de ce vendredi soir, 20 heures, jusqu'à samedi 4 heures. Selon les météorologues, il devrait tomber entre un et trois centimètres de neige, et cela devrait tenir au sol. Les automobilistes sont donc appelés à la plus grande vigilance.

Samedi matin, quelques flocons pourront tomber mais le temps devrait redevenir sec mais couvert. Dimanche, le ciel sera perturbé avec des chutes de neige parfois modérées qui s'estomperont dans l'après-midi.

Le thermomètre ne dépassera pas 1°C samedi et montera jusqu'à 3°C dimanche. La nuit de dimanche à lundi sera à nouveau nettement plus froide avec des températures oscillant entre -7°C et -5°C. Le mercure restera ensuite très bas. En début de semaine prochaine, il faudra encore faire avec un froid glacial. Mardi, les températures devraient descendre jusqu'à... -8°C. Mais réjouissez-vous! Il fera très froid mais le ciel sera dégagé pour laisser place à de beaux rayons de soleil... avant le retour de la grisaille mercredi.

