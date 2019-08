Vianden a un des plus beaux châteaux du monde

La château de Vianden fait partie des plus beaux châteaux de la planète, selon une sélection de la chaîne d'information américaine CNN. L'édifice touristique du nord du Grand-Duché figure en effet parmi les 21 châteaux sélectionnés, dont Chambord en France, le château de Prague, celui d’Édimbourg, le Topkapi à Istanbul ou encore Himeji au Japon, Neuschwanstein en Allemagne et le Palais de Pena, au Portugal.

«Malgré sa petite taille, le Grand-Duché de Luxembourg est bien doté en châteaux, et en compte plus de 50 sur un territoire plus petit que l'aire métropolitaine de Londres», écrit CNN sur son site Internet. «Le plus spectaculaire d'entre eux est le château de Vianden, qui trône au-dessus de l'Our». Le média américain rappelle que le château de Vianden a été bâti sur le site d'une ancienne forteresse romaine entre le 11e et le 14e siècle. «Mêlant des éléments architecturaux romans, gothiques et renaissance, il est resté entre des mains royales jusqu'en 1977, quand le Grand-Duc l'a cédé à l'État».

De quoi réjouir le ministre de l'Économie Étienne Schneider, qui a vite partagé la publication sur sa page Facebook. Toute promotion touristique du Luxembourg est bonne à prendre!

Schloss Vianden is among the world's most beautiful castles https://edition.cnn.com/travel/article/most-beautiful-castles-world/index.html Publié par Etienne Schneider sur Mercredi 7 août 2019

(jw/L'essentiel)