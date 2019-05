Un vélo brisé net en deux après une collision

Lorsque l'on voit l'état du vélo après l'accident, on imagine sans peine la violence du choc. Une collision s'est produite ce jeudi après-midi à Medernach, vers 14h30, entre une voiture et une bicyclette, indique le Centre d'incendie et de secours (CIS) de Larochette.

Le cycliste, blessé dans l'accident, a été pris en charge par le CIS de Larochette, une ambulance et les sapeurs-pompiers. La nature de ses blessures n'a pour l'instant pas été communiquée.

(L'essentiel)