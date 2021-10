Un passage à niveau connu pour être dangereux

«Le passage à niveau de Heisdorf est dangereux en soi. Cinq rues convergent vers ce point et en outre, lorsqu'un train est à l'arrêt en gare de Heisdorf, les barrières restent fermées et beaucoup de gens sont tentés de passer en dessous», relate Jean Rossy, premier échevin de Steinsel. C'est à cet endroit que vendredi, vers 6h45, une jeune fille de 14 ans originaire de la commune, a été percutée par un train et est morte sur le coup.

La justice doit éclaircir les circonstances de ce qui «semble s'apparenter à un tragique accident», aux dires de la police. Mais la suppression de ce passage à niveau n°18, sur la ligne Luxembourg-Troisvierges, est dans les cartons des CFL depuis plusieurs années.

«Plusieurs accidents ont pu être évités de justesse»

«C'est un des plus anciens dossiers de suppression de passages à niveau au pays», dit Jean Rossy. Un double aménagement est prévu: «D'une part, une liaison routière de la N7 vers le chemin de fer et, d'autre part, un passage souterrain pour usagers légers», explique le premier échevin. Et si le dossier a été déclaré «d'utilité publique», il est aujourd'hui empêtré dans les arcanes judiciaires, avant que la procédure d'expropriation ne soit mise en œuvre, «ce qui pourrait encore durer un certain temps».

Le dénouement ne paraît pas proche dans «un dossier qui nous cause bien des soucis, car plusieurs accidents se sont déjà produits, et de nombreux autres ont pu être évités de justesse», conclut Jean Rossy.

