Il entre au pub sans porter le masque et se fait molester

Certains citoyens sont très tendus dès qu’ils croisent quelqu'un qui ne porte pas son masque. Michele, résident depuis 8 mois au Luxembourg, en a fait l’amère expérience le dimanche 14 juin au soir, après sa journée de travail dans un restaurant.

«On travaille toute la journée avec le masque», explique l’Italien. Régulièrement, il va au café en face du restaurant où il travaille. Ce jour-là, vers 21h, il traverse la rue pour aller acheter des cigarettes à son collègue. Son service terminé, il avait tombé le masque et n’a pas pensé à le remettre pour entrer dans le bar. «J’y vais régulièrement, tout le monde est gentil. Mais là, une personne m’a regardé et a crié "le masque, le masque"». Le serveur démasqué s’excuse et, confus, met la main devant la bouche pour aller vers la machine à cigarettes. «La propriétaire du pub et d'autres clients l'ont détourné de moi. Puis en sortant, j'ai discuté avec la propriétaire. Pendant que je parlais, un deuxième client est revenu par derrière et m'a frappé à l'épaule de deux coups de poings».

«Que la police me défende»

«J’aurais compris qu’on me fasse la remarque, ou même qu'on m'insulte, mais pas qu’on s’en prenne physiquement à moi. Mais elle était calme parce qu’on les attendait! Je dois faire quoi, la prochaine fois, me faire justice moi-même? J'aurais pu faire de gros dégâts en frappant un vieil homme ivre. J'ai préféré que la police me défende». Finalement, la situation s'étant calmé les agents n'interviennent pas.

Contactée par L'essentiel, la police grand-ducale a confirmé avoir eu vent de l'affaire. Michele a d'abord composé le numéro d'urgence 113. Puis «des agents locaux ont rappelé la personne (NDLR: Michele) afin d'avoir plus d'informations et de détails», explique une porte-parole de la police. «Le citoyen leur a expliqué que la situation s'était réglée par elle-même et qu'une intervention de la police sur place n'était pas nécessaire». Le policier au téléphone a toutefois expliqué à Michele qu'il pouvait passer le lendemain au commissariat pour porter plainte. Michele a préféré s'en abstenir, pour laisser toute l'histoire dans le passé.

(jw/th/L'essentiel)