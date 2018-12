Lex Delles, plus jeune ministre du gouvernement

Plus jeune ministre du gouvernement à 34 ans, Lex Delles accuse déjà une solide expérience politique: 1er échevin de Mondorf-les-Bains en 2011, député en 2013, bourgmestre de Mondorf l'année suivante, réélu en 2017 et à nouveau réélu député en octobre dernier.

Devenu ministre du Tourisme et des Classes moyennes, l'élu ne vit pas pour autant cette nomination comme une consécration. «Quand on s'engage en politique, on essaie de faire avancer les choses, de les changer aussi, et on sait qu'on peut être appelé à de hautes fonctions. Mais ce résultat n'est pas que le mien, il est aussi le fruit d'un véritable travail d'équipe». Lorsque Corinne Cahen et Xavier Bettel l'ont sollicité pour entrer au gouvernement, Lex Delles n'a pas hésité une seconde. «J'ai une relation forte avec le tourisme. Beaucoup de choses ont été faites par le gouvernement précédent, mais il faut encore aller de l'avant», explique-t-il.

Le nouveau ministre entend ainsi développer le tourisme de congrès, ou encore légiférer sur Airbnb pour trouver un juste équilibre avec l'hôtellerie. «Je souhaite aussi développer des synergies avec les ministères des Infrastructures et de la Culture pour des sujets transversaux: pistes pédestres et cyclables, sites archéologiques». Dans l'autre volet de son ministère, les petites et moyennes entreprises, Lex Delles compte se pencher sur le dossier des jours et heures d'ouverture des magasins.

(Gaël Padiou/L'essentiel)