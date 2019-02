Daniela Martins, entre la maternité et le théâtre

La Luxembourgo-Portugaise, Daniela Martins, 33 ans, s'est fait connaître en 2009 dans des émissions de téléréalité telles que «Secret Story» (français et portugais) et «Les Anges». Mais ça, c’est du passé... Désormais, habitant à Paris et maman d’une petite fille en attendant son second enfant, Daniela se consacre entièrement à l’écriture de pièces de théâtre.

«Mais je monte aussi sur les planches quand mon rôle de maman me le permet», raconte Daniela. Pour la première fois, sa nouvelle et troisième pièce, «Manège à trois», prendra vie au théâtre «Le 10», à Luxembourg. Elle raconte l'histoire de Lola et Marie, dont l'amitié va être affectée par l'arrivée de Charles, directeur de cinéma.

«Le rôle de Lola, qui est le personnage séduisant et l'extravagant de l’histoire, était façonné pour moi», explique Daniela. Seulement, une grossesse est venue quelque peu bousculer ses plans. Elle plongera dans la peau de «Lola» après son accouchement.

«Manège à trois» Dimanche, au théâtre «Le 10».

(L'essentiel)