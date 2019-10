Une Première ministre, un jour, au Luxembourg?

Angela Merkel, chancelière en Allemagne depuis octobre 2005, Mette Frederiksen, Première ministre au Danemark depuis juin 2019, Viorica Dăncilă, Première ministre en Roumanie depuis janvier 2018 et depuis le 27 octobre 2019, Sophie Wilmès, 44 ans, est la toute première dame à occuper le poste de Première ministre en Belgique. Un vent nouveau souffle-t-il enfin sur les démocraties européennes? D'ici le 1er décembre 2019, c'est également une femme, l'Allemande Ursula von der Leyen, qui occupera, pour la toute première fois, la fonction de présidente de la Commission européenne.

Mais qu'en est-il au Luxembourg? Le Grand-Duché pourra-t-il compter un jour sur une Première ministre? Depuis août 1848 et Théodore de La Fontaine à Xavier Bettel, 24 hommes au total et pas une seule dame, ont occupé la fonction de chef de gouvernement. Dans l'ordre du protocole, la plus haute fonction occupée par une dame jusqu'à présent est vice-Premier ministre avec Lydie Polfer, d'août 1999 à juillet 2004. À bientôt 67 ans, Lydie Polfer est désormais bourgmestre de Luxembourg, depuis décembre 2013, alors qu'elle avait déjà occupé le poste de 1982 à 1999. Contactée par L'essentiel à ce sujet, elle n'a malheureusement pas voulu nous apporter son avis sur la question.

«Un fort potentiel chez nos jeunes membres féminins»

Première dame désignée présidente de la fraction parlementaire du CSV, depuis décembre 2018, Martine Hansen, 54 ans en décembre prochain, sera-t-elle un jour la première Première ministre au Luxembourg? «J'espère que l'on ne devra pas encore attendre 20 ans pour qu'une femme occupe cette fonction», nous a confié Martine Hansen. «Mais pour moi, le critère du "sexe" ne fait pas la différence. Sur les 60 députés à la Chambre, nous sommes 17 femmes, soit un peu moins de 30%. Il y a du progrès, mais au final, ce sont les compétences qui m'importent le plus. Je suis originaire de Wiltz, dans le nord du Grand-Duché, et je peux vous assurer que dans cette région du pays, c'est parfois compliqué de trouver suffisamment de femmes à placer sur les listes. Les mentalités changent peu à peu, mais c'est encore souvent les femmes qui s'occupent de l'éducation des enfants et de l'organisation de la famille».

Membre de la Chambre des députés depuis le 23 octobre dernier, Chantal Gary aura quant à elle 32 ans en février 2020. A-t-elle donc plus de chance de voir une dame devenir Première ministre au Luxembourg? «Tout cela va dépendre d'énormément de paramètres», reconnaît la jeune députée «Déi Gréng». «Au sein de mon parti, déjà, je remarque un fort potentiel chez nos jeunes membres féminins. On sent que les choses changent petit à petit. L'idéal, ce serait d'arriver à un bon mix entre les hommes et les femmes pour en sortir le meilleur. Les femmes de ma génération sont déjà plus responsables de leur propre vie. Ce qui m'a motivée à me lancer en politique? J'ai choisi ce chemin avec la volonté de changer quelque chose et c'est aux partis, également, de sensibiliser les jeunes filles au rôle que nous pouvons jouer dans la société».

(Frédéric Lambert/L'essentiel)