Une cargaison de bois est tombée route d'Arlon

Un Mobile Reporter de L'essentiel nous a indiqué une perte de chargement, route d'Arlon, à deux pas d'une des entrées de Luxembourg-Ville, ce mercredi matin. «Il était exactement 8h12», nous a-t-il précisé, en temps réel, lorsqu'il nous a également envoyé une photo de cet accident.

Sur la photo, on voit en effet une partie d'un chargement de bois, tombée sur la route et sur le trottoir, à proximité de la station «Esso», située exactement aux numéro 12 et 14, route d'Arlon, à Strassen.

Via son compte Twitter, l'Automobile Club Luxembourg (ACL) a confirmé les faits sur le coup de 8h34, en signalant un danger sur la route N6, en direction de Strassen. Une perte de chargement qui a forcément provoqué des bouchons et des ralentissements. La voie a été débloquée totalement à 9h25, et la circulation a pu reprendre normalement.

(fl/L'essentiel)