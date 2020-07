Un carambolage a paralysé l'A6 vers Arlon

Les automobilistes qui empruntaient l'A6 vers la Belgique étaient à l'arrêt, non loin de la frontière, ce mercredi. Entre 16h30 et 17h30, selon un lecteur de L'essentiel, quatre véhicules sont entrés en collision alors qu'ils circulaient depuis Luxembourg-Ville et en direction d'Arlon. «Une camionnette et trois voitures», coincés au milieu de la chaussée.

L'accident a très vite occasionné un gros bouchon, qui a persisté jusqu'en début de soirée. Vers 18h, l'ACL évoquait même, sur Twitter, huit kilomètres de bouchons. Vers 19h30, le trafic était redevenu fluide à cet endroit. Selon le témoignage reçu à L'essentiel, il n'y aurait que des dégâts matériels. La police et les services autoroutiers étaient sur place.

A6 Autoroute d'Arlon, Croix de Gasperich direction Frontière Belgique entre Steinfort et frontière Belgique

tous les accidents dégagés, plus de perturbation signalée #ACL_A6 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) July 15, 2020

A6 Autoroute d'Arlon, Croix de Gasperich direction Frontière Belgique entre Steinfort et frontière Belgique

accident avec plusieurs véhicules sur la voie de gauche et médiane, presque pas praticable, 8 km bouchon, formez une voie de secours pour les... #ACL_A6 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) July 15, 2020

(nc/L'essentiel)