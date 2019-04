Ravir ses papilles grâce au Street food festival

Plusieurs centaines de personnes sont déjà présentes en ce moment au Street food festival qui a ouvert ses portes ce samedi midi sur le parvis des Rotondes. Une quinzaine de food trucks proposent les classiques burgers, frites, pizzas mais aussi des spécialités indiennes, végétariennes, thaïlandaises.

Tout le week-end



Les food trucks accueillent le public jusqu'à 22h ce samedi soir et de 10h à 18h dimanche.

Souvent cet événement est associé à de la découverte. «C'est super sympa, convivial, familial, on aime bien. On goûte un peu à tout, dans un cadre agréable», expliquent Eugénie et Erwan, des habitués des lieux qui habitent à Bonnevoie. Christophe et Fatima ont fait le choix de venir en famille avec leurs filles et leurs copains. «Nous sommes des habitués. On aime manger, le street food et on découvre de nouveaux food trucks. Ça rassemble des familles, on retrouve des personnes de tous âges», confient-ils.

«Rien qu'à l'odeur ça donne faim», racontent Daniel et Yael venus avec leurs parents et leurs filles. «C'est très varié, on peut goûter à différentes cuisines. C'est bien qu'il y ait autre chose que des frites et des burgers». «C'est bien aussi qu'ils aient pensé aux Ecobox plutôt que des assiettes en plastiques. Ça donne une dimension un peu écologique à l'événement», déclare Sophie de Bettembourg.

(Marion Mellinger/L'essentiel)