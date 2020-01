Ne circulez surtout pas le mardi entre 17h et 18h!

6 jours et 19 heures! C'est le temps que vous perdez en moyenne dans les embouteillages à Luxembourg-Ville, d'après le TomTom Traffic Index 2019. Particulièrement fournie, l'étude mondiale livre quelques données intéressantes sur le sujet.

Sachez-donc que le 11 novembre, jour férié en France, est le pire jour pour circuler dans la capitale avec 71 % de temps supplémentaire passés dans les bouchons, et que le 25 décembre est la journée la plus fluide de l'année (+1% seulement). Sans grande surprise, c'est le matin (+70%) et encore plus en soirée (+72%) que la circulation est la plus compliquée, avec un point noir identifié le mardi, de 17h à 18h.

Luxembourg à la 53e place mondiale

En évitant cette tranche horaire, vous pourriez gagner 4 heures par an. À noter également que les routes secondaires sont en moyenne plus embouteillées (+39%) que les autoroutes (30%). En 2019, les automobilistes ont passé 36% de temps supplémentaires dans les embouteillages. Et cela ne va pas en s'arrangeant, la hausse étant de 3 points par rapport à l'année 2018...

À titre de comparaison, Luxembourg se situe à la 53e place mondiale des villes embouteillées et à la 8e place en Europe de l'Ouest juste derrière Dublin, Athènes, Édimbourg, Paris, Rome, Bruxelles et Londres.

