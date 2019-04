Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Pâques Des oiseaux siffleurs à découvrir à la Nouspelter Emaischen

C'est une tradition luxembourgeoise. Des potiers ont préparé des Péckvillercher, sifflets en forme d’oiseau, qu'ils vendront ce lundi de Pâques, à l'occasion de la Nouspelter Emaischen, à Nospelt et dans la vieille ville à Luxembourg. À Nospelt, des bals se tiendront samedi et dimanche, dès 20h, et le marché, dès 10h, lundi. À Luxembourg, le marché est lundi, de 8 à 18 h.

Évenement Un condensé du Luxembourg à la place d'Armes

La place d’Armes se muera en un «mini-Grand-Duché touristique» ce vendredi et samedi lors de l’événement Explore Luxembourg. Les offices de tourisme proposeront des infos, des activités pour petits et grands et la découverte de produits locaux.

Vide-grenier Des centaines de stands où chiner à Oberkorn

Lundi, de 8h à 18h, les visiteurs pourront chiner des objets très divers auprès d’une centaine de stands au Centre omnisports de Differdange, à Oberkorn. Le Handball Club Red Boys Differdange y organise l’édition de Pâques de ses vide-greniers, brocantes et vide-dressings.

Crédit: vide-greniers.org

Concert Le Luxembourgeois Don Gio présente son premier opus

Don Gio se produit à la KuFa à Esch-sur-Alzette ce samedi soir. L'artiste luxembourgeois fera découvrir «Educate Yourself», son premier album. Un disque influencé par le reggae, le hip-hop et le dancehall. Le natif de Bari sera accompagné par le groupe R.I.C., DJ Funkstarr et de Maka MC, BC One et Edel Weis, signés également chez De Läbbel.

«Educate Yourself» de Don Gio:

Concert Un hommage aux Eagles

Depuis ses débuts en 2011, Ultimate Eagles s’est produit devant plus de 450 000 personnes dans douze pays. Rien d’étonnant, car le groupe londonien est l’un des «tribute band» proposant le meilleur hommage aux Eagles, les célèbres interprètes d’«Hotel California». À découvrir ce vendredi soir au Artikuss à Soleuvre.

«Hotel California» par les Ultimates Eagles:

Concert Une soirée hip-hop

Ultraschall Collective propose ce vendredi soir à l'Atelier à Luxembourg une soirée hip-hop et R’nB. Freezy et DJ Dee seront aux platines, et Maz, Bazzoka Brooze et Skinny J & Turnup Tun au micro.

Showcase Le son de Lagos

Avec ses tubes aux millions de vues, P-Square est l’un des ambassadeurs du son de Lagos. L’un des membres du duo R’nB, Rude Boy, donnera un showcase au Lenox Club à Luxembourg ce vendredi soir (23h).

«Personally» de P-Square:

(L'essentiel)