La place de la Gare bientôt rendue aux piétons?

On le sait depuis jeudi, le tram desservira la gare centrale à partir du dimanche 13 décembre. Une pétition ouverte aux signatures depuis ce vendredi sur le site de la Chambre des députés demande que la place de la Gare et son nouvel arrêt de tram deviennent une zone interdite aux voitures. L'auteur du texte portant le numéro 1682 est d'avis qu'une zone piétonne supplémentaire dans ce quartier très fréquenté de la capitale contribuerait à une meilleure qualité de vie des habitants. Il espère aussi offrir plus d'espace aux cyclistes et aux piétons et repousser les voitures plus loin, en périphérie de la capitale.

Un autre pétitionnaire est particulièrement agacé par les bus bondés les jours d'école. Avec son texte n°1684, il réclame que davantage de bus soient utilisés, afin que les usagers des transports publics puissent obtenir une place assise même en heure de pointe.

Transparence sur le vaccin contre le coronavirus

La pétition n°1670 concerne, elle, l'entrée de conjoints de pays tiers au Luxembourg. L'auteur demande l'abandon des obstacles administratifs. Le gouvernement avait déjà assoupli les conditions d'entrée à la mi-septembre, pour que les couples et les familles puissent se retrouver plus facilement au Grand-Duché.

Vun haut un, kënne 4 nei Petitiounen um Chambersite ënnerschriwwe ginn ➡️ bit.ly/3l7pcTb Gepostet von Chambre des Députés Grand-Duché de Luxembourg am Freitag, 2. Oktober 2020

L'auteur de la pétition 1662 veut lui un large débat public au Grand-Duché sur le futur vaccin contre le Covid-19. Selon lui, le gouvernement doit communiquer tous les détails sur le vaccin de manière transparente et les citoyens doivent être libres de décider s'ils veulent ou non l'utiliser. Ces pétitions sont ouvertes aux signatures jusqu'au 12 novembre prochain. Si elles atteignent les 4 500 signatures, elles susciteront un débat public.

Une pétition parmi celles déjà ouvertes depuis quelque temps cartonne. Elle réclame le rajout d'une banquette rabattable murale dans toutes les toilettes pour personnes en situation de handicap. Cela permettrait de répondre à leurs besoins spécifiques, comme se faire changer une couche. Cette pétition n°1673 a déjà recueilli 1 556 signatures et est ouverte jusqu'au 2 novembre prochain.

(sw/L'essentiel)