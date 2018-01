Quelques routes encore bloquées au Luxembourg

Mercredi, de nombreuses routes du Grand-Duché ont été fermées à cause de la tempête Eleanor. Les conséquences de ces vents violents sont encore visibles au pays, ce jeudi.

La police et l'ACL continuent de signaler des problèmes en raison d'arbres tombés ou encore des inondations, ce jeudi matin. Il est actuellement difficile d'accéder et de franchir les routes suivantes:

• CR111 entre Bascharage et Hivange: inondation

• CR152 entre Schengen et de Contz: inondation

• N10 entre Marnach et Dasbourg-Pont : arbres sur la route

• CR306 entre Grosbous et Vichten: arbres sur la route

• N1 à Roodt-sur-Syr: barrière ferroviaire défectueuse

Selon MeteoLux, de fortes et régulières pluies vont encore arroser le Luxembourg, ce jeudi, et la température montera jusqu'à 12 degrés. Durant l'après-midi et en soirée, les rafales de vent seront nettement moins fortes que mercredi et atteindront la vitesse de 70 km/h. La situation se calmera progressivement dès vendredi.

(Dix/L'essentiel)