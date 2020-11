Volailles et oiseaux confinés au Luxembourg

La grippe aviaire a refait surface en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, et si elle «n’est actuellement pas présente au Grand-Duché», le ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, rappelle aux détenteurs de volailles et d’oiseaux des «mesures préventives de biosécurité».

Il est ainsi recommandé de confiner les volailles et les oiseaux à l’intérieur ou de couvrir les enclos avec des filets. Le nourrissage et l’abreuvement doivent se faire à l’intérieur. Toute importation de volaille doit être certifiée par un vétérinaire officiel du pays de provenance, et toute suspicion de grippe aviaire doit être signalée.

(L'essentiel)