Les tests PCR doivent-​​ils redevenir gratuits?

Depuis le 15 septembre, les résidents qui veulent se faire dépister pour le coronavirus doivent payer leur test PCR. Une manière pour le gouvernement de mettre la pression sur les personnes non vaccinées, pour les inciter à franchir le pas plutôt que de se faire tester tous les quatre matins. La décision avait déplu à certains, et une pétition réclamant le retour des tests PCR avait été déposée auprès de la Chambre des députés. Ouverte aux signatures du 28 septembre au 8 novembre, elle vient de franchir le seuil des 4 500 signatures.

Le texte déposé par Celestino Fecchi fera donc l'objet d'un débat public au Parlement, avec le pétitionnaire, et les députés et ministres concernés. Selon le texte de la demande, continuer à dépister gratuitement «même en l'absence de symptômes du Covid-19 et sans ordonnance médicale» permettrait de «détecter les personnes positives qui n'ont pas de symptômes». Le pétitionnaire entend aussi «donner la possibilité aux personnes non vaccinées de se tester gratuitement et bénéficier ainsi du pass pour voyager et sortir».

«Protéger mieux la population»

Pas sûr que ce dernier argument fasse mouche auprès du gouvernement, qui accentue progressivement la pression pour faire augmenter la part de population vaccinée. Le pétitionnaire ajoute que, si les tests PCR redeviennent gratuits, les «vaccinés positifs sans symptômes pourront aussi se faire tester» et que «le nombre de tests sera supérieur», tout comme «la détection des cas positifs, ce qui protégera mieux la population».

Une autre pétition liée au Covid et mise en ligne vendredi dernier a connu un départ canon, avec plus de 2 100 signatures ce lundi matin. Elle s'oppose à l'obligation de présenter le CovidCheck dans les institutions publiques comme les hôpitaux et les écoles, mais aussi dans les entreprises privées. Enfin, sans rapport avec le Covid, une pétition réclamant une compensation financière pour les personnes dont les enfants prennent leur déjeuner à la maison plutôt qu'à la cantine, est déjà à 3 000 signatures en à peine plus de trois jours.

(jw/L'essentiel)