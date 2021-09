Près de 7 voitures pour 10 habitants au Luxembourg

En 2019, l'Allemagne a immatriculé 48 millions de voitures, l'Italie 40 millions et la France 32 millions. Le Luxembourg n'en a immatriculé «que» 426 346 mais c'est assez pour faire du Grand-Duché le pays qui compte le plus de voitures par habitant. 681 voitures pour 1 000 habitants. Il devance l'Italie (663) et Chypre (645). Eurostat le sait et l'indique, «ce chiffre est sans doute influencé par les frontaliers qui utilisent des voitures de société immatriculées au pays».

Le leasing qui explique également sans doute l'âge des voitures qui circulent sur les routes de notre pays: plus de la moitié ont moins de 5 ans et 23,7% ont moins de deux ans (seule l'Irlande fait «mieux» avec un taux de 28,8%). À l'inverse, seules 23,1% des voitures ont plus de 10 ans au Grand-Duché contre 28% en Belgique, 34% en France et en Allemagne.

C'est dans les pays de l'Est qu'on trouve la proportion la plus importante de vieux véhicules: près de 38% des voitures qui circulent en Pologne ont ainsi plus de 20 ans.

(L'essentiel)