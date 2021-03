Les terrasses vont rouvrir au Luxembourg

Après le 3 avril, on fait quoi? Le Luxembourg peut-il se permettre d'alléger les restrictions, alors que les chiffres de la pandémie ne sont pas franchement orientés à la baisse et que la pression reste élevée sur les services hospitaliers? Le Premier ministre Xavier Bettel avait affirmé, mardi, que l'option d'une réouverture des terrasse est sur la table. Un retour à la normale des activités en intérieur semble en revanche exclu. On en saura plus à partir de 15h30. Après le Conseil de gouvernement, Xavier Bettel et Paulette Lenert doivent tenir un point presse pour expliquer leurs décisions. Une conférence de presse que vous pourrez suivre en direct, avec une traduction en simultanée vers le français, sur notre site, dès 15h30.

15h48 Le port du masque est devenu une partie de notre quotidien. Les tests rapides seront aussi un nouveau moyen pour un retour vers la normalité.

15h46 Ces nouvelles mesures seront d'application dans deux semaines, le 7 avril 2021. Si jamais, les infections sont exponentielles dans les hôpitaux, la situation pourrait être différente. On n'aime pas l'entendre, mais il faut agir de manière responsable. Si ça dérape, on devra réagir. Les mesures seront d'application jusqu'au 25 avril.

15h44 Légère hausse du taux de contamination dans les eaux usées du Grand-Duché. Dans les hôpitaux, la situation est stable et au niveau des décès, 27 cette semaine, on déplore chaque décès.

15h42 Entre 30 et 44 ans, c'est la catégorie d'âge qui a le plus de contacts professionnels et c'est là qu'il y a le plus d'infections. Le principal facteur de contamination, c'est la famille. Au travail, légère croissances des cas depuis quelques semaines et c'est l'occasion de rappeler qu'il faut respecter les mesures sanitaires et le port du masque, même si c'est désagréable de porter un masque pendant des heures.

15h40 Le tracing fonctionne bien et on est capable de casser les chaînes d'infection.

15h38 Le directeur de la Santé confirme que c'est une possibilité de rouvrir les terrasses. Le risque de contamination est plus important dans une petite pièce où la ventilation est mauvaise. Il ne faut pas des rassemblements de masse à l'extérieur. Le nombre de personne sera limité et il faudra remettre son masque quand on se lève. Les personnes qui viennent en terrasse devont aussi laisser leurs coordonnées.

15h36 Les terrasses vont ouvrir. C'est possible. A partir du 7 avril.

15h34 Au Luxembourg, il y a plus de malades dans les soins qualifiés de normaux et aux soins intensifs, il n'y a pas de hausse exponentielle comme dans les autres pays. C'est un facteur qui nous donne un peu de marge.

15h32 On peut voir que les chiffres sont élévés un jour et plus bas le lendemain. Il n'y a pas de moyenne stable du jour au lendemain. C'est difficile de faire des prévisions, mais nous n'avons pas de hausse exponentielle ces dernières semaines.

15h30 Le Premier ministre Xavier Bettel a tout d'abord pris la parole accompagné du Directeur de la Santé, car la ministre la Santé Paulette Lenert n'a pas pu venir pour des raisons médicales.

15h20 Bonjour et bienvenue dans ce direct! Le chef du gouvernement et sa ministre de la Santé sont attendus à partir de 15h30.

(L'essentiel)