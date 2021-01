Piégés par la neige, ils sont de retour au Findel

Luxair, la Société Luxembourgeoise de Navigation Aérienne, a indiqué, via un communiqué tombé à 0h34 ce lundi, «la reprise des opérations vers Madrid». Pendant 48 heures, depuis le vendredi 8 janvier 2021, à la suite d'une tempête de neige qualifiée «d'inattendue et d'historique», l'aéroport de Madrid-Barajas a dû fermer jusqu'au dimanche 10 janvier 2021 en fin de journée.

Une situation qui n'a pas été sans conséquence pour une centaine de passagers d'un vol Luxair qui aurait dû décoller de Madrid, vendredi soir. «Sur décisions des autorités locales», le vol Luxair LG3838 a été annulé car le Boeing 737-700 LX-LGQ n'était pas en mesure de prendre la direction du Grand-Duché.

Plus de 48 heures de calvaire

Interdite pour des raisons de sécurités, la voie routière menant vers l'aéroport de Madrid-Barajas n'était plus accessible pendant un long moment. Ce qui a rendu compliqué le transfert des passagers, depuis l'aéroport vers les hôtels de la capitale espagnole.

La compagnie Luxair a souligné, dans son communiqué, avoir «octroyé un forfait de 120 euros» à ses passagers «pour l'organisation d'une chambre d'hôtel par ses propres moyens». Pour 97 passagers exactement, la fin de ce long calvaire s'est terminé ce dimanche 23h57 lorsque le vol Luxair a pu décoller de Madrid pour atterrir à Luxembourg, ce lundi à 1h50.

After 50 hours, flights are finally taking off from Madrid Barajas Airport again. Still waiting for first landing.https://t.co/z6wgQrKsyP#StormFilomena pic.twitter.com/Ec9zNwfCkL