Schifflange sous le choc d’un drame familial

Petite impasse proche de l’école Lydie Schmit à Schifflange, la rue Eugène Heynen a été le théâtre d’un drame familial, lundi 3 mai en fin de journée. «Vers 18h, nous avons vu au moins cinq voitures de police foncer vers les lieux du drame», nous a confié un habitant du quartier, ce mardi après-midi, à la terrasse d’un café de la localité située au sud du Grand-Duché, non loin d'Esch-sur-Alzette. Selon le parquet de Luxembourg, un homme de 44 ans a été mortellement blessé par arme blanche. Arrêtée sur place, la sœur de la victime, 36 ans, est actuellement considérée comme l’auteure présumée des faits, qui selon nos informations ont eu lieu au domicile de la mère des deux personnes impliquées.

Que s’est-il donc passé dans cette maison familiale où des scellés de la police étaient bel et bien visibles, ce mardi, au niveau de la porte d’entrée? Ce sera à l’enquête de le déterminer, mais plusieurs personnes du voisinage nous ont indiqué que la victime en faisait voir de toutes les couleurs, à sa mère et à sa sœur, depuis de longues années. Pour des problèmes de drogue, notamment. Cet homme de 44 ans n’avait pas de travail connu et il fréquentait régulièrement les terrasses des cafés de l’Avenue de la Libération avec un ami.

«J’ai travaillé avec la mère, super gentille, qui a près de 70 ans aujourd’hui, à l’ancienne coopérative qui est devenue le Cactus Marché de Schifflange et le fils était confronté à de graves problèmes de drogues dures», nous a également indiqué une ancienne collègue de la maman. «La fille de celle-ci avait quitté le domicile, plus jeune, car elle ne supportait plus de voir son frère s’emporter contre ses proches pour réclamer de l’argent et s’acheter de la drogue. Que s’est-il passé?», se demande encore, sous la pluie, cette voisine du quartier. «Je connais des histoires d’avant et la maman souffrait depuis longtemps de cette situation. La fille de 36 ans s’est peut-être défendue. Celle-ci a-t-elle voulu protéger sa mère? Personne ne le sait… C’est vraiment triste! La pauvre maman, elle n’a jamais eu une vie facile…».

(Frédéric Lambert / L’essentiel )