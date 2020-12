Plus de 400 appels au 113 chaque jour

En 2019, quelque 161 000 appels ont été reçus au numéro d’appel d’urgence (113), a indiqué la police grand-ducale, vendredi. Soit en moyenne 441 appels par jour pour un service qui fonctionne évidemment 7j/7 et 24h/h sur tout le territoire luxembourgeois.

En cette fin d’année, la police grand-ducale a tenu à rappeler dans quelles situations il fallait composer ce numéro gratuit et à quoi devaient s’attendre ceux qui composent. «En cas d'urgence, de danger ou de menace, il faut immédiatement contacter le 113», indique la police ou quand «quelqu’un observe une personne, une voiture ou un objet suspects».

Le calltaker qui répond à votre appel va avoir besoin de réponses précises «pour pouvoir évaluer la situation et réagir de manière appropriée (…) Plus l'appelant peut fournir de détails, plus l'intervention des services de police sera efficace et rapide». Ainsi, le nom de l’appelant et sa date de naissance vont être notés, tout comme la description des faits, sa localisation et le cas échant, la description des personnes impliquées.

La police rappelle que «l'encombrement et l'abus d'une ligne d'urgence peuvent engendrer des poursuites pénales». Pour tout renseignement ou démarche qui ne nécessitent pas d’intervention immédiate, les usagers sont donc invités à se tourner vers les commissariats de police et le commissariat virtuel (dépôt de plainte, déclaration de perte…).

(mc/L'essentiel)