«Pour une cartouche, on ne fera plus le trajet»

Une seule cartouche de cigarettes autorisée pour ceux qui passent la frontière pour les ramener en France. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe au Grand-Duché, où de très nombreux Français n'hésitent pas à faire de lointains déplacements pour venir acheter des quantités importantes de tabac. Dès l'annonce de cette décision, jeudi matin, nous nous sommes rendus à la station-service de Berchem, la plus grande au monde du groupe Shell, située le long de l'autoroute A3 en direction de Luxembourg. Et la plupart des Français que nous avons interviewés sont tout simplement tombés des nues, car jusqu'à présent, il était autorisé de rejoindre la France avec quatre cartouches achetées au Luxembourg.

«Je viens d'Alsace et le trajet ne vaut pas le coup pour une seule cartouche», nous a d'emblée affirmé Pedro Perez, originaire de la région de Mulhouse et chargé, sous le bras, de quatre seaux de tabac de 250 grammes. «Je viens une fois par an au Luxembourg pour acheter mon tabac pour une année. Par rapport à la France, on passe du simple au double, si pas plus. On a quatre heures de route, mais cela nous fait une promenade, aussi. On n'hésite pas à aller visiter la place d'Armes et puis, on rentre chez nous. On ne comprend pas cette décision et on est très surpris. Il faudrait aussi que les buralistes français diminuent le prix des cigarettes et on n'irait pas à l'étranger. Ici, pour un kg de tabac, cela m'a coûté 100 euros. Reste à savoir comment la police française va contrôler, car il n'y a tout de même plus de douaniers à la frontière, car ici, j'ai vu des gens qui en avaient trois ou quatre fois plus que moi. Il faut bien que l'État nous prenne de l'argent quelque part».

Alors que des cartons entiers de tabac sortaient de l'aire de Berchem, nous sommes également tombés sur une cliente originaire de Troyes, à près de trois heures de route du Luxembourg. «Cette nouvelle mesure va nous embêter, car on fait le déplacement pour un groupe de personnes tous les trois mois», nous a-t-elle confié. «Mais ce n'est pas pour autant que l'on ira acheter du tabac en France. On viendra simplement encore plus souvent ici en remplissant les voitures comme il faut. Pendant le confinement, en achetant mes cigarettes en France, j'ai perdu entre 300 et 400 euros, certainement. C'est énorme pour mon budget et c'est très intéressant de venir ici. Je ne comprends pas cette nouvelle mesure du gouvernement français. C'est vraiment abusé. Une cartouche autorisée, ça ne vaudra plus le coût de se déplacer, car il y a quand même les kilomètres. Par contre, je peux vous assurer que l'on réussira à s'organiser autrement».

(fl/L'essentiel )