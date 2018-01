L'UE coûte moins d'un café par jour aux habitants

Pour rebondir sur le Brexit et une déclaration de Bruxelles, qui prétendait il y a quelques jours que l'adhésion à l'Union européenne coûtait moins cher aux citoyens qu'une tasse de café quotidienne, le site Politico a développé l'hypothétique «index café», également appelé «index Cappuccino». Ce dernier se penche sur le coût réel par habitant pour chaque état membre de l'UE, comparé au coût d'un café («avec une touche de lait»). Et les enseignements ne sont pas inintéressants.

On se rend compte que l'adhésion du Luxembourg à l'Union européenne coûte 1,56 euro par jour à ses habitants. S'il s'agit du coût le plus élevé de tous les états membres, en l'occurrence sept fois plus qu'en Bulgarie (0,18 euro) ou en Roumanie (0,22 euro), il reste en effet inférieur au prix moyen d'un café dans le pays, fixé en moyenne à plus de 2 euros. Et c'est le cas pour la plupart des états membres hormis la Belgique, deuxième contributeur avec 1,46 euro.

It's time to sort the myth from the reality: for less than one cup of coffee a day, every EU citizen benefits from #EUbudget. pic.twitter.com/8XC93CP9bd — European Commission (@EU_Commission) 7 janvier 2018

Cet «index cappuccino» tord le cou à quelques clichés et notamment celui qui prétend que les Allemands sont de gros contributeurs au budget de l'UE. D'après Politico, ils ne paient en effet «que» 0,84 euro par jour et par habitant, moitié moins que les Luxembourgeois donc. La France est 7e avec 0,91 euro par jour et par habitant, l'Italie 11e avec 0,75 euro ou encore le Portugal 17e avec 0,48 euro.

Il y a quelques mois, L'essentiel s'était également penché sur la question de la contribution de chaque état membre. En 2014 par exemple, l’Union européenne disposait d’un budget global de près de 144 milliards d’euros, dont 232,1 millions émanant alors du Luxembourg, soit environ 403 euros par habitant pour l'année.

(NC/L'essentiel)