Qui sont les victimes du drame de Dudelange?

«Qui a tiré le premier?» et «Que s'est-il passé?». Ce sera à l'enquête de le déterminer, mais ces deux questions restaient en suspens, ce lundi après-midi à Dudelange, après la bagarre mortelle qui s'est soldée, dimanche soir, par le décès de «Carlos», 57 ans, et d'un jeune homme de 23 ans. Les faits dramatiques ont eu lieu «peu avant 20h», au numéro 46 de la rue Grand-Duc Adolphe. Une rue «sans histoire» de la Forge du Sud située non loin du stade du F91 Dudelange et de l'hôpital de la ville.

Rue étroite totalement bouclée, présence de plus de 40 policiers et secouristes sur les lieux du drame. Personne ne s'attendait à voir un tel dispositif pour évacuer sept personnes au total et un chien: trois adultes d'une cinquantaine d'années, handicapés, qui vivaient au 2e étage, propriétaires de la maison qui appartenait à leur père décédé; leur cousine «Mireille» chargée de leur tutelle, son fils, un adolescent de 13 ans, qui vivaient au 1er étage et deux hommes blessés mortellement. Ces deux derniers ont tragiquement quitté les lieux dans un cercueil: un jeune homme de 23 ans, cuistot dans une cantine qui vivait au 3e étage, et «Carlos», peintre, qualifié de «bel homme par ses voisins» et compagnon de «Mireille», résidant du 1er étage.

Les deux hommes décédés ne s'entendaient pas

«Il y a un peu moins d'un mois, on avait déjà assisté au même "cirque"», nous a confié un proche voisin, «mais tout était rentré dans l'ordre peu après». «On ne connaissait que Carlos et c'était un homme super gentil, toujours là pour nous donner un coup de main», poursuit son épouse, «alors que sa compagne, "Mireille", ne disait "bonjour" à personne dans le quartier. Ils vivaient là depuis une quinzaine d'années. Carlos faisait le maximum pour s'occuper des trois frères et sœurs handicapés (Marco, Sylvie et Danielle) à qui appartenaient la maison».

Selon le voisinage, le drame s'est déroulé au tout premier étage de l'immeuble où la police judiciaire se trouvait encore en pleine nuit pour inspecter la scène dramatique. Établi à cet endroit depuis «près de deux ans», le jeune homme de 23 ans ne s'entendait visiblement pas très bien avec «Carlos», 57 ans. «Ce dernier n'avait plus le droit que de dormir sur le canapé, m'avait-il confié», rapporte une voisine. «Alors qu'il possédait une maison en Sarre, où il allait travailler tous les matins dans le jardin, je n'ai jamais compris pourquoi il restait ici à Dudelange. Et maintenant il est parti...».

