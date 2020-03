En confinement, le coaching sportif en ligne fait un carton

#bleiftfitdoheem ????‍♂️ Ech hunn d‘Chance d‘Leit aus der @gemengsuessem mat enger klenger Challenge fir Doheem ze ënnerstëtzen! Hei de Video... • Einfach Doheem matmaachen, oder souguer Online #live mat trainéieren!? Jiddereen dee motivéiert ass online „aktiv“ mat ze trainéieren soll an d‘Facebook Grupp „Coaching Club - Inner Circle“ kommen! ✅ Den nächsten Training ass geschwënn... • #onlinetraining #coachingclub Publiée par Coaching Club Lëtzebuerg sur Mercredi 25 mars 2020

Plus qu’une tendance, un raz de marée. De plus en plus de «confinés» cherchent via Internet comment faire de l’exercice à la maison. Et les coaches, pénalisés par la fermeture des salles et des structures, s’organisent. «Le confinement fait baisser de la dépense calorique et favorise la prise de poids. Avec le stress on mange davantage. Il y a plus de tentations à la maison. Les risques de soucis cardiovasculaires et de diabète augmentent aussi», insiste Delphine Balland, qui a créé Form and Co, à Luxembourg-Ville.

Les coachings en ligne qu’elle réservait à ses clients en déplacement se généralisent. «Dès 7h et même le soir car beaucoup télétravaillent ou gardent les enfants». Elle privilégie le travail individuel ou en petit groupes via Skype pour «expliquer et corriger sur mesure».

«Solution de repli»

Préparateur physique du Progrès Niederkorn, Jeff Paulus, ex-handballeur et fondateur d'AForm à Belvaux, a lui aussi adapté son offre. «Je diffuse une séance de 45 minutes quotidienne». Les inscrits via Coaching Club Lëtzebuerg y ont accès et paient ce qu’ils veulent. «Après trois jours, avec 100 connectés j’ai atteint la limite de ma plateforme». Parmi son public, des sportifs très confirmés (Martin Muller, Sébastien Thill) ou moins.

Pour ces coaches, les cours en ligne restent «une solution de repli». Et ils doivent faire sans matériel, faute d’équipements dans les foyers. «On utilise le poids du corps», précise Delphine Balland. Jeff Paulus a même recours «au sac à dos chargé de livres ou de bouteilles d’eau». Il salue par ailleurs l’essor du yoga online. «Une bonne approche dans cette situation».

