Ils pédalent pour réclamer des pistes cyclables!

Impulsés par une organisation lycéenne «Klimateam-ALR», des lycéens de Redange ont pris la route, ce vendredi, en début de matinée. À vélo! L'objectif étant de démontrer que si les pistes cyclables étaient plus nombreuses dans le pays, et plus sûres, ils les utiliseraient. La police a encadré le peloton pour plus de sécurité.

Selon ces jeunes, une jonction cyclable manque cruellement entre la commune de Preizerdaul et Redange. Alors même qu'ils sont très nombreux à vouloir se rendre à leur établissement à vélo. Plusieurs élèves et professeurs déclarent renoncer à utiliser le vélo pour aller en cours à cause du danger trop important qu’ils encourent.

Continuer à se mobiliser pour le climat

Avec le directeur de l’établissement, des professeurs et des élèves ont créé, il y a 3 mois, le «Klimateam-ALR» pour organiser des actions concrètes en faveur de la protection du climat. Trois groupes de travail sont actifs sur des projets au sein du lycée, mais aussi en dehors: la mobilité, le tri des déchets et la communication.

Une de leur réussite: ils ont été reçus récemment par François Bausch, ministre de la Mobilité, et Claude Turmes, ministre de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire, qui ont promis d’intervenir pour faire avancer les choses avec les élus locaux concernant ces pistes cyclables.

Actuellement, le réseau national, créé en 1999, compte plus de 630 km de pistes, auxquelles s'ajoutent les pistes cyclables mises en place par les communes. En 2018, 19,1 km de pistes cyclables nationales ont été construits, dont 6,6 km ont été sécurisés. Ces prochaines années, 430 km seront encore créés.

(L'essentiel/Dimitry Jaffrès)