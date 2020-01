Deux jeunes agressés par un «clown» armé

Les faits remontent à mercredi après-midi, vers 14h, mais la police ne les mentionne que ce samedi matin, faute d'avancées dans l'enquête. Deux jeunes marchaient d'Athus, en Belgique, vers Rodange, au Luxembourg. Une fois dans la rue de l'Industrie, à Rodange, ils ont bifurqué, au niveau du pont, vers un chemin pédestre qui mène vers le Pôle européen.

C'est là qu'ils ont vu une personne portant un masque de clown surgir derrière eux, un couteau à la main. L'individu les a menacé et leur a réclamé, en français, leurs sacs. L'agresseur s'est enfui avec son butin en direction de la route N13. D'après le témoignage des deux victimes, le «clown» mesure entre 1,65 m et 1,70 m, a les cheveux clairs et portait un maillot du PSG sous une chemise noir et blanc.

La police cherche donc des témoins qui pourraient l'aider à mettre la main sur cet agresseur. Si vous avez des infos, vous pouvez contacter le poste de police de Bascharage/Pétange au 244 56 1000.

(jw/L'essentiel)