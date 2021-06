Une vidéo célèbre le cinéma et la fête nationale

Demain nous????????notre fête nationale et nous vous avons préparé une pépite: "To better days" réalisé à partir d’extraits issus du patrimoine cinématographique ???????? en partenariat avec le @cna_luxembourg Trinquons à des jours meilleurs! ❤️???? pic.twitter.com/R4tlCvHf4o — Luxembourg en France (@AmbLuxFrance) June 22, 2021

Ce mardi, veille de fête nationale au Grand-Duché, Luxembourg Let's make it happen et le Centre national de l'audiovisuel (CNA) ont sorti une courte vidéo intitulée «To better days» pour envoyer un message d'espoir, alors que la vie reprend peu à peu ses droits en même temps que l'épidémie de coronavirus s'éloigne. Le film, d'une durée de 1'43", a été réalisé à partir d'extraits du patrimoine cinématographique luxembourgeois.

Il contient plusieurs scènes emblématiques du 7e art au Luxembourg. On y retrouve par exemple des extraits de «Three Shake a Leg's Steps to Heaven» (Andy Bausch), «Péitruss» (Max Jacoby), «Deep Frozen» (Andy Bausch), «Superjhemp» (Felix Koch) ou encore «Capitani» (Christophe Wagner), le tout rythmé par la musique d'«Another Sunrise», écrite et interprétée par l'artiste luxembourgeois Alex Uhlmann et Planet Funk.

«Vous avez été patients mais bientôt les choses vont changer, peut-on lire en sous-titre. Nous allons nous lever, nous allons sortir, nous réunir et célébrer, nous allons nous amuser. C'est notre fête nationale, à la vôtre et à des jours meilleurs!»

