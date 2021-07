«J'espère voir l'Italie gagner l'Euro 2020»

L'essentiel: Quel rôle avez-vous dans le projet «The Loft?»

Miralem Pjanic: Un rôle d'ambassadeur dans un premier temps. J'ai toujours rêvé de lancer un complexe de ce type, mais je n'ai jamais trouvé le temps. C'est une idée exceptionnelle et je suis très content d'associer mon image.

Que pensez-vous du foot à cinq?

Quand j'étais jeune, les terrains de football réduits étaient remplis de jeunes. Moi-même j'ai commencé le foot comme ça. J'espère que cela va attirer les jeunes, qui peuvent perfectionner leur technique sur ce genre de terrain.

Est-ce que vous jouez pendant les trêves estivales?

Bien sûr, mes vacances ont presque été trop longues cet été. J'ai fait un «five» (foot à cinq) à Ibiza avec des amis. Même si on a besoin de couper à la fin de la saison, l'envie de jouer est toujours là. Je joue tous les étés.

Cela veut dire qu'on vous verra jouer ici prochainement?

Évidemment, je viendrai jouer avec plaisir. Je ferai une petite équipe avec des amis. L'avantage de ces terrains, c'est que les risques de blessure sont très réduits.

Avez-vous suivi l'Euro?

J'ai regardé beaucoup de matches et je pense que l'Italie et l'Angleterre sont les deux équipes qui méritent le plus de jouer la finale. La France était annoncée comme un favori, mais elle ne l'a pas démontré sur le terrain.

Avez-vous eu un coup de cœur pour une équipe?

L'Espagne m'a surpris mais l'équipe qui m'a beaucoup plu, c'est l'Italie. Ils reviennent d'une période compliquée mais ils ont reconstruit et ils ont une dynamique exceptionnelle avec un parfait mélange entre les jeunes et les anciens. On les a affrontés pendant les éliminatoires et on voyait déjà leur potentiel. On sent qu'ils jouent avec leur pays derrière eux. Le coach Roberto Mancini a créé quelque chose. Il a beaucoup de mérite.

Un joueur vous a-t-il plu en particulier pendant cette compétition?

J'ai adoré Pedri, que je connais bien. Je le vois tous les jours, c'est un gamin extraordinaire. Je pense qu'il est le futur Iniesta.

Quel est votre pronostic pour la finale de l'Euro?

Ce sera un match équilibré je pense. L'Angleterre a un onze de base très impressionnant. Difficile de dire qui sortira vainqueur, mais j'espère que l'Italie va gagner l'Euro. J'ai passé des années là-bas et j'ai des amis dans la sélection. Je souhaite vraiment les voir gagner.

(Recueilli par Yannis Bouaraba/L'essentiel)