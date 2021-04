La Kulturfabrik a son plan post-​​pandémie

Dès la réouverture des terrasses, le Summer Bar, dans la cour de la Kulturfabrik (KuFa), à Esch-sur-Alzette, accueillait les clients à grand renfort de DJs. «Le Summer Bar tout comme la Squatfabrik, des résidences de deux semaines pour les artistes, sont nés de la pandémie», explique René Penning, directeur de la Kulturfabrik.

Ce sont des nouveautés reprises dans le plan de développement 2021-2025 du centre culturel eschois présenté ce mardi. «Le but de la KuFa est d’être un lieu de vie, décloisonné, qui incite les gens à venir flâner, boire un verre, profiter d’une programmation artistique pluridisciplinaire, détaille Nathalie Ronvaux, attachée de direction, en charge de la stratégie. Nous voulons également réaffirmer notre identité engagée, non seulement sur des sujets sociaux et environnementaux mais aussi en termes de création. Nous aurons donc des activités également en journée et nous resterons désormais ouverts en été».

Besoin d'une rénovation

Pour se faire, il y a des points à résoudre. «Avec plus de 300 manifestations par an, nous manquons un peu d’un fil rouge, note René Penning. Nous travaillons à créer plus de collaborations entre nos différents programmateurs». Les 4 500 m² de la KuFa, qui a démarré comme un squat d’artiste dans un ancien abattoir, auraient aussi bien besoin d’un coup de frais. «La dernière rénovation a eu lieu entre 1995 et 1998. Faute d’isolation, la galerie est fermée six mois par an, certaines salles sont inexploitables en raison de la mauvaise acoustique, le sous-sol du bâtiment administratif est souvent inondé lors d’intempéries. Nous discutons avec la commune pour renouveler les lieux».

À noter que la KuFa tourne avec un budget de fonctionnement de quelque 2,5 millions d’euros par an, dont un million de subvention de la ville d’Esch et 750 000 euros du ministère de la Culture.

(Séverine Goffin/L'essentiel)