Moins de cambriolages, mais plus de tentatives

L'automne et l'hiver sont des périodes particulièrement propices aux cambriolages, au Luxembourg comme ailleurs. La tombée précoce de la nuit et la visibilité réduite sont malheureusement des alliées pour les malfrats. La police grand-ducale le rappelle dans le bilan de sa campagne anti-cambriolages 2020/2021.

D'octobre à janvier, elle a recensé quelque 400 cambriolages dans des maisons habitées (contre plus de 600 en 2019/2020). Ce chiffre encourageant est à prendre avec précaution car dans le même temps, les tentatives de cambriolage, elles, sont passées de 240 à 450. Dans environ la moitié des faits accomplis et des tentatives, il s'agissait de vols dans des caves ou garages, phénomène qui se concentre surtout dans la capitale et ses alentours, a précisé la police.

La même tendance a été observée en ce qui concerne les cambriolages dans les maisons non habitées. La police a en effet constaté environ 160 faits accomplis (plus de 350 en 2019/2020) mais aussi quelque 120 tentatives (contre environ 80 un an plus tôt). Côté chiffres encore, 34 auteurs présumés ont été interpellés et 29 personnes ont pu être identifiées dans le cadre du travail d'enquête. Entre octobre 2020 et janvier 2021, les policiers ont mené quelque 4 000 patrouilles et contrôles et plus de 60 actions anti-cambriolages au niveau régional, mobilisant des dispositifs plus larges.

(pp/L'essentiel)