Les jours de télétravail gelés jusqu'à la rentrée?

C'est le député fédéral libéral Benoît Piedboeuf (MR) qui l'a annoncé, ce vendredi à 19h30, via son compte Facebook. «Bonne nouvelle pour les frontaliers (belges) en télétravail», prévient tout d'abord celui qui est également bourgmestre de Tintigny, petite commune du sud de la province belge de Luxembourg.

«Les services du ministre (des Finances) Alexander De Croo annoncent un accord pour le mois de juillet et le mois d'août», ajoute-t-il, avant de compléter qu'il ne manque que l'accord de Xavier Bettel et Pierre Gramegna, respectivement Premier ministre et ministre des Finances au Grand-Duché. «Cela devrait aller, notre travail paye...», ose-t-il même en conclusion.

De réelles conséquences économiques

Gelées depuis le 14 mars en raison de l'épidémie de Covid-19, les journées de télétravail ne sont plus comptabilisées pour le moment alors que le seuil de tolérance, sans subir de double imposition, était, jusque-là, de 29 jours/an pour les Français, 24 jours/an pour les Belges et 19 jours/an pour les Allemands. Si le Luxembourg et la Belgique tombent prochainement d'accord sur la question, cette nouvelle mesure pourrait concerner, jusqu'à la rentrée de septembre, les 40 000 travailleurs belges occupés au Grand-Duché.

Les autres pays limitrophes vont-ils suivre le mouvement? Rien n'est moins sûr, mais tout est possible, tant le télétravail divise de part et d'autre de la frontière, avec de réelles conséquences économiques. Certains se félicitent en effet de la diminution des embouteillages, alors que d'autres remarquent déjà le manque de clients dans les restaurants le temps de midi.

(fl/L'essentiel )