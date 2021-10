Calculez à quel prix vous pouvez vous loger

1 717 euros: voici, selon le simulateur de loyers lancé par le portail public du logement au Luxembourg, la somme mensuelle moyenne à débourser (hors charges) pour un appartement de 80 m² avec parking couvert à Esch-sur-Alzette. Pour acheter un 35 m² à Strassen, de classe énergétique C, avec 10 m² de balcon et une place de parking extérieure il faudrait prévoir entre 162 424 et 341 573 euros. Et là, il faut bien le reconnaître... beaucoup en «rêveraient».

Économiste au Luxembourg Institute of Socio-Economic Research, Julien Licheron a pris part à l'élaboration des simulateurs de prix et de loyers, mis en ligne depuis dix jours sur logement.lu. Il souligne qu'ils seront «améliorés, mais peuvent fournir une première idée à un locataire ou un bailleur dans une commune donnée». Ces outils se basent sur les actes notariés et les annonces immobilières d'une agence partenaire pour offrir des estimations «indicatives et qui ne remplacent pas l’évaluation par un professionnel (avec visite du logement)».

S'il reprend des critères décisifs (localisation, surface, annexes), l'outil a ses défauts. Il ne peut évaluer l'ancienneté ou l'état des biens. Et l'échelle des communes est large. «Nous espérons arriver à celle de quartiers», précise Julien Licheron, qui souligne que l'instabilité du marché luxembourgeois rend la mission délicate. «On est jamais totalement à jour et le décalage temporel pèse lourd quand les prix grimpent de 17% comme entre les premiers trimestres 2020 et 2021. Des mises à jour fréquentes sont prévues, dont une dès cette semaine».

(Nicolas Martin/L'essentiel)